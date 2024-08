Stand: 26.08.2024 09:26 Uhr Ratzeburg bereitet sich auf den "Biest" Triathlon vor

Die Vorbereitungen für den neuen Triathlon "Biest" in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) am 8. September laufen auf Hochtouren. Organisator Niclas Bock betont, dass das Rennen bereits bei der Premiere zu den größten Langdistanz-Events in Deutschland zählt. Die Strecke umfasst zwei Kilometer Schwimmen, 83 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer Laufen für Erwachsene. Für Kinder und Jugendliche wird es ein Fun-Event mit Schwimmen und Laufen geben. Bock warnt vor möglichen Verkehrseinschränkungen auf den Straßen entlang der Strecke.

