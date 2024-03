Stand: 13.03.2024 11:18 Uhr Ratzeburg: Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Autounfall am Dienstag in Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg ist eine 18-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden. Eine 48-jährige Autofahrerin hatte am Dienstagnachmittag eine rote Ampel übersehen und die junge Frau, die gerade die Straße überquerte, verletzt. Polizei und Feuerwehr untersuchten am Abend den Tatort. Die junge Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

