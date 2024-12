Stand: 11.12.2024 09:28 Uhr "Radeln gegen Einsamkeit" in Flensburg erlebt großen Erfolg

Am kommenden Freitag findet der große Spendentag der NDR Benefizaktion Hand in Hand für Hand für Norddeutschland statt. In diesem Jahr werden die Bürgerstiftungen im Norden unterstützt. Im Mittelpunkt steht der Kampf gegen Einsamkeit. In Flensburg gibt es das Projekt "Radeln ohne Alter" - die Fjordbeweger. Anna Richter und zehn weitere Ehrenamtliche fahren Menschen mit einer E-Bike-Rikscha kostenlos durch die Stadt. Die Aktion kommt so gut an, dass bald eine zweite Rikscha angeschafft werden muss. "Wir brauchen auch mehr Leute, die Lust haben, mitzufahren", sagte Richter.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg