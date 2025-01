Stand: 14.01.2025 09:35 Uhr Quickborn wehrt sich auch gegen neue Hillwood-Pläne

Das US-Unternehmen Hillwood hat neue Pläne für das geplante Logistikzentrum in Ellerau (Kreis Segeberg) vorgelegt. Die Nachbarkommune Quickborn hatte im vergangenen Sommer vor dem Oberverwaltungsgericht einen Baustopp erwirkt, weil das Verkehrsaufkommen in den Planungen nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. In den neuen Plänen von Hillwood sollen nur noch 700 Lkw-Fahrten pro Tag und 80 pro Nacht stattfinden - statt der zuvor kalkulierten 1.600 pro Tag. Die Stadt Quickborn hält die neuen Pläne aber nicht für plausibel. Weder die Fläche des Logistikzentrums noch die Anzahl der Beschäftigten hätten sich verändert, sondern nur die Anzahl der Lkw-Fahrten, hieß es. Deshalb hat die Stadt erneut Einwendungen beim Kreis Segeberg erhoben.

