Stand: 11.04.2024 09:56 Uhr Quickborn: Vorlesen üben mit Hund Jimmy

In der Stadtbücherei Quickborn (Kreis Pinneberg) können Kinder, die noch nicht so gut lesen können, das bald mit einem besonderen Zuhörer üben: Vorlesehund Jimmy hat nach den Osterferien wieder Termine frei, meldet die Stadtbücherei. Das Vorlesen für Husky Jimmy hilft laut einer Sprecherin den Kindern, Angst und Stress abzubauen und sorgt stattdessen für Erfolgserlebnisse und Freude am Lesen.

