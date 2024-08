Stand: 07.08.2024 16:55 Uhr Punks auf Sylt: Halbzeit im Protestcamp

Rund 170 Teilnehmer haben seit drei Wochen ein Camp auf einer Wiese im Gewerbegebiet Tinnum auf Sylt (Kreis Nordfriesland) errichtet - zum dritten Jahr in Folge. Für den August sind Konzerte, Workshops, Lesungen und politische Aktionen angekündigt. Gedeckt ist das Camp durch das Demonstrationsrecht.

Laut Polizei ist die Lage überwiegend friedlich. Einsätze gebe es wegen Ruhestörung, Streit und Betteln. Die Gemeinde Sylt nimmt nach eigenen Angaben einen gewissen Unmut in Teilen der Bevölkerung wahr. Toiletten, Müllentsorgung sowie Wasser und Strom werden in Rechnung gestellt. Die Veranstalter haben dafür nach eigenen Angaben bisher gut 3.000 Euro an Spenden gesammelt. Anfang September soll wieder alles abgebaut sein.

Weitere Informationen Sylt: Drittes Protestcamp gestartet In Tinnum auf Sylt hat die "Aktion Sylt" zum dritten Mal ein Protestcamp aufgebaut. Rund 40 Menschen machen derzeit mit. mehr Sylt: 20 Punks stürmen Rathaus in Westerland Die Stadt erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Von dem Vorfall abgesehen läuft das Camp laut Polizei friedlich. mehr

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Sylt