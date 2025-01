Stand: 27.01.2025 07:30 Uhr Prozess zu Einbruch in Juweliergeschäft in Lübeck: Plädoyers erwartet

Im Prozess um einen Juwelier-Überfall in Lübeck sollen heute die Plädoyers gehalten werden. Auch ein Urteil könnte nach Angaben eines Gerichtssprechers schon fallen. Im Mai 2020 hatten laut Anklage fünf Kriminelle in einem Keller ein Loch in die Decke gebohrt. Dann brachen sie in das Lübecker Juweliergeschäft Mahlberg auf der Altstadtinsel ein. Sie erbeuteten Luxusuhren und Schmuck im Wert von 700.000 Euro. Über die Auswertung von Handydaten war die Polizei den Verdächtigen auf die Spur gekommen.

Zwei von ihnen sind noch unbekannt, zwei weitere sind auf der Flucht. Gefasst werden konnte ein 37 Jahre alter Mann aus Georgien. Er schweigt bisher vor Gericht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte SIM-Karten für die Tat besorgt und während des Einbruchs mit den anderen Tätern in Kontakt gestanden haben. Anschließend soll er die Beute nach Antwerpen gebracht und dort verkauft haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck