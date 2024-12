Stand: 19.12.2024 09:18 Uhr Prozess: Mann aus Schenefeld soll Frau fast getötet haben

Am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen 76-Jährigen aus Schenefeld im Kreis Pinneberg. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor im Juni dieses Jahres seine Frau mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt zu haben, dass sie nur durch eine Not-OP überlebt hat. Die Anklage lautet unter anderem versuchter Totschlag.

Allerdings ist nicht klar, ob der Mann möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand war, so die Staatsanwaltschaft. Dann wäre er rechtlich gesehen schuldunfähig. Ein Urteil könnte Ende Februar fallen.

