Stand: 25.10.2024 09:28 Uhr Prokon startet innovatives Projekt mit überschüssiger Windenergie

Die Energiegenossenschaft Prokon mit Sitz in Itzehoe (Kreis Steinburg) startet in Dithmarschen und Nordfriesland ein innovatives Projekt zur Nutzung überschüssigen Grünstroms. Hintergrund ist, dass Windräder oftmals abgeregelt werden müssen, weil das Netz keinen weiteren Strom mehr aufnehmen kann.

Steuerbare Heizstäbe in Warmwasserspeichern

Laut Prokon gehen dadurch circa sieben Prozent der Gesamterzeugung bei den Windkraftanlagen verloren. Um davon einen Teil nutzen zu können, möchte das Unternehmen steuerbare Heizstäbe in Warmwasserspeichern von Privathaushalten installieren. Diese sollen dann in Zeiten mit viel Windstrom eingeschaltet werden - und Energie so in Form von Wärme speichern.

Ersten 100 Haushalte erhalten das System kostenlos

Die Heizstäbe sollen mit einem eigenen Stromzähler ausgerüstet sein, sodass Kunden für sie auch eigene, günstigere Stromtarife abschließen können. Wie Prokon mitteilt, erhalten die ersten 100 Haushalte, die an dem Projekt teilnehmen, Heizstab und Steuersystem kostenlos.

