Stand: 29.02.2024 17:21 Uhr Projekt "Share to Care" am UKSH Kiel: Patienten bestimmen mit

Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel gibt es das Projekt "Share to Care", das bundesweit eingeführt werden könnte. Dabei könnten die Patientinnen und Patienten mitbestimmen, wie ihre Therapie verläuft, sagt Oberarzt Philipp Bergmann vom UKSH: "Wir sind Experten für die Erkrankung, für deren Diagnostik und für deren Therapie. Aber der Patient oder die Patientin, das sind die Experten für sich selber, für ihr Leben." Diese Kombination führe zu einem besseren Ergebnis. Das Projekt wurde vor zweieinhalb Jahren in Kiel ins Leben gerufen und war weltweit das erste dieser Art.

