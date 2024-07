Stand: 04.07.2024 10:18 Uhr Programm für das Dampfrundum in Flensburg

In Flensburg haben die Veranstalter das Programm für das Dampfrundum vorgestellt. Vom 12. bis 14. Juli werden fünf große Dampfschiffe, viele fahrende Dampfmaschinen und eine große Modell-Ausstellung im Hafen präsentiert. Wegen der maroden Kaikante gibt es diesmal zwei Veranstaltungsareale: die Hafenspitze und den Nordertorkai. An allen drei Tagen gibt es außerdem ein Unterhaltungsprogramm auf der Bühne an der Hafenspitze. Alle Informationen gibt's auf der Internetseite des Dampfrundums.

