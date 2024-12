Stand: 12.12.2024 08:44 Uhr Prognose: Mehr Rettungs-Einsätze in Schleswig-Holstein

Studierende der Fachhochschule Kiel erwarten bis 2040 einen Anstieg der Einsätze im Rettungsdienst in Schleswig-Holstein um über 50 Prozent. Grundlage dieser Prognose sind Daten von über zwei Millionen Einsätzen der letzten zehn Jahre, analysiert in Kooperation mit der Rettungsdienst-Kooperation Schleswig-Holstein (RKiSH). Hauptgründe seien die steigende Nachfrage mangels Alternativen und die alternde Bevölkerung, so FH-Professor Sebastian Kaumanns. Die Zunahme stelle den Rettungsdienst angesichts des Fachkräftemangels vor erhebliche Herausforderungen, betonte RKiSH-Geschäftsführer Michael Reis.

