Stand: 18.12.2024 09:43 Uhr Preisverleihung des Wettbewerbs "Schule macht Sinn- geht hin!"

Im Kreis Nordfriesland wurden die Gewinner des Wettbewerbs "Schule macht Sinn – geh hin!" am Dienstag bekanntgegeben. Rund 500 Kinder aus allen Schulen nahmen mit kreativen Projekten teil. So ein Wettbewerb soll Kinder dazu motivieren, wieder regelmäßiger zur Schule zu gehen. Das ist gelungen, sagt Hans-Martin Slopianka vom Kreis Nordfriesland. "Da sind Filme, Bücher, Lieder - also das ist wirklich sehr sehr fantasievoll gemacht worden", so Slopianka weiter. Den ersten Platz belegte die vierte Klasse der Lütt Dörp School in Witzwort.

