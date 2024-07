Stand: 18.07.2024 16:25 Uhr Polizei-Hilfefonds unterstützt traumstisierte Polizistin

In Schleswig-Holstein hat es nach Angaben des Polizei-Hilfefonds im vergangenen Jahr rund 1.300 Gewaltdelikte gegen Polizisten gegeben. Eine der Betroffenen ist eine Polizeihauptkommissarin aus Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg). Sie wurde verletzt, als ein Täter versuchte, die Waffe ihres Kollegen aus dem Holster zu reißen. Am Donnerstag hat die traumatisierte Polizistin in Flensburg Unterstützung bekommen vom Polizei-Hilfefonds in Form eines Erholungsurlaub bekommen.

Mehr Anerkennung für Polizisten gewünscht

Gewalt gegen Polizeibeamte dürfe in der Gesellschaft niemals zur Normalität gehören, so der Vorsitzende des Polizeihilfefonds, Andreas Breitner: "Wir stellen die Tat in den Mittelpunkt, aber auch das Opfer - in diesem Fall die beiden Polizisten." Der Erholungsurlaub soll Betroffenen Anerkennung geben. "Ich würde mir wünschen, dass in unserer Gesellschaft viel mehr Anerkennung für die Polizei erfolgt. So Breitner.

