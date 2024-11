Stand: 22.11.2024 16:51 Uhr Polizei sucht Zeuginnen nach Vergewaltigung in Kiel

Nach einer Vergewaltigung einer Frau in einer Wohnung in der Kieler Innenstadt Anfang November sucht die Polizei nun Zeugen. Nach Polizeiangaben traf die 30-Jährige in der Nacht auf den 10. November in einer Diskothek in der Bergstraße einen flüchtigen Bekannten. Anschließend gingen die beiden in eine nahegelegene Wohnung. Dort kam es laut Polizei zur Vergewaltigung. Die Frau flüchtete nach der Tat aus der Wohnung. Im Bereich der Kreuzung Muhliusstraße/Bergstraße vertraute sich die Frau drei anderen Frauen an. Die Polizei sucht nun nach diesen drei Zeuginnen. Die Beamten konnten bereits einen Tatverdächtigen ermitteln.

