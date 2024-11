Stand: 20.11.2024 15:19 Uhr Schmuckraub in Friedrichstadt - Polizei sucht Zeugen

Nach dem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) am Montagmittag sucht die Polizei nach Zeugen. Bislang ist bekannt, dass zwei auffallend große Männer die Goldschmiede in der Prinzeßstraße am Montag gegen 11.30 Uhr betreten und den Inhaber mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt haben sollen. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro. Die Männer waren laut Polizei maskiert, trugen Schirmmützen und waren schlank mit sportlicher Figur. Zeugen, die in der vermuteten Zeit etwas Verdächtiges gesehen haben, sollen sich melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland