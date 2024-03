Stand: 19.03.2024 10:14 Uhr Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Wisch und Probsteierhagen

Die Polizei Plön sucht Zeugen von zwei Wohungseinbrüchen in Probsteierhagen (Kreis Plön) und Wisch (Kreis Nordfriesland) in der vergangenen Woche. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten miteinander zusammenhängen. Zunächst waren die unbekannten Täter in der Nacht vom 14. auf den 15. März in ein Einfamilienhaus in der Schönberger Straße in Wisch eingebrochen. Dabei entwendeten sie einen Pkw, den sie nach dem zweiten Wohnungseinbruch in der Straße Schrevendorf in Probsteierhagen für die Flucht nutzten.

Dieser Einbruch ereignete sich in der Nacht vom 16. auf den 17. März. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen VW Tiguan mit Gummersbacher Kennzeichen. Das Fahrzeug wurde später ohne Insassen von der Polizei gefunden.

