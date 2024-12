Stand: 04.12.2024 15:46 Uhr Polizei stoppt berauschten Autofahrer in Geesthacht

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat die Polizei am Montagabend einen Autofahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Die Polizei hatte zuvor nach eigenen Angaben einen Hinweis bekommen, dass die Fahrweise des 27-Jährigen auffällig sei. Ein freiwilliger Drogentest schlug positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC sowie Kokain an. Dazu hatte der Mann keinen Führerschein.

