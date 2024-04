Polizei stoppt Jugendliche nach Verfolgungsjagd auf der B4 Stand: 02.04.2024 17:31 Uhr Eine Verfolgungsfahrt über die B4 hat am Dienstag ihr Ende auf einem Acker bei Langeln im Kreis Pinneberg gefunden. Zwei Jugendliche hatten sich laut Polizei zuvor einer Kontrolle entzogen und waren geflohen.

Die beiden Jugendlichen waren laut Polizei mit einem gestohlenen Mietwagen unterwegs und vor einer Kontrolle geflohen. Erst ein Nagelbrett konnte die knapp zehn Kilometer lange Fahrt durch den Kreis Pinneberg beenden. Die beiden kamen bei Langeln in der Nähe von Barmstedt zum stehen.

Polizei ortet gestohlenen Mietwagen in Quickborn

Das Fahrzeug war am Montag von einer Carsharing-Firma in Hamburg als gestohlen gemeldet worden. Per Ortung fand es die Polizei in Quickborn. Als sich eine Polizeistreife dem Audi näherte, drückte der 17-jährige Fahrer aus Hamburg laut Polizei auf das Gaspedal.

Fluchtwagen bleibt auf einem Feld stecken

Zusammen mit seinem 16-jährigen Beifahrer aus Pinneberg fuhr er mit hoher Geschwindigkeit auf der B4 in Richtung Norden nach Bilsen - dicht gefolgt von den Einsatzkräften. Eine zweite Streife stellte sich bei Langeln auf die Bundestraße. Dort legte sie einen sogenannten Stoppstick aus, um die Flüchtigen zu stoppen. Der Fahrer wollte dann über einen Feldweg weiterflüchten, das Auto fuhr sich aber wegen der platten Reifen auf einem Feld fest.

Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst entfernt. Die beiden Minderjährigen wurden vorläufig festgenommen. Der Fahrer steht unter Verdacht, Alkohol und Drogen genommen zu haben.

