Polizei Kiel setzt 70-Tonner nach Fährüberfahrt fest

Beamte der Wasserschutzpolizei und vom Polizeibezirksrevier Kielhaben am Donnerstag am Norwegenkai einen Schwertransporter festgesetzt. Das mehr als 70 Tonnen schwere Fahrzeug war mit einer Fähre von Norwegen nach Kiel gekommen. Die Beamten waren von ihren norwegischen Kollegen darüber informiert worden, dass das Fahrzeug nicht verkehrssicher ist. Der 38-jährige Fahrer hatte sich dem Verbot der Weiterfahrt widersetzt und war am Dienstag (12.11.) in Norwegen auf die Fähre nach Kiel gefahren. Auch, weil das Fahrzeug keine Genehmigung für einen Schwertransport hatte, durfte der Transporter das Hafengelände nicht verlassen.

