Polizei sucht Zeugen: Autos auf Parkplatz in Pinneberg in Flammen Stand: 03.12.2024 11:16 Uhr In Pinneberg haben am Wochenende mehrere Autos auf dem Bahnhof Thesdorf gebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung und sucht jetzt Zeugen.

Da standen einige Fahrzeuge in Flammen: Auf einem Park+Ride-Parkplatz am S-Bahnhof Thesdorf in Pinneberg (Kreis Pinneberg) hat es am Samstagabend einen Brand gegeben, bei dem laut Polizei insgesamt vier Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Nach aktuellem Ermittlungsstand brach gegen 19.30 Uhr ein Feuer an mindestens einem parkenden Auto aus, der Brand ist laut Feuerwehr auch auf drei umstehende Autos übergegangen - alle mussten gelöscht werden.

Polizei sucht Zeugen: Wer hat was gesehen?

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (04101) 20 20 entgegen.

Nach Angaben der Polizei könnte sich der Sachschaden nach vorläufigen Schätzungen auf knapp unter 100.000 Euro belaufen.

