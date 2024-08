Stand: 24.08.2024 16:42 Uhr Politiker aus SH bestürzt über Messerangriff in Solingen

In Solingen hat ein bislang unbekannter Täter am Freitagabend auf einem Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet. Acht weitere hat er zum Teil schwer verletzt. In Schleswig-Holstein zeigen sich Politiker entsetzt über diese Tat.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erklärte, der grausame Anschlag habe ihn zutiefst bestürzt und fassungslos gemacht. "Es ist unbegreiflich und schwer erträglich, dass jemand in der Lage sein kann, bei einem Stadtfest friedliche, gemeinsam feiernde Menschen anzugreifen und zu töten", sagte er.

Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli zeigte sich ebenfalls bestürzt. Diese sinnlose Gewalt erschüttere uns alle zutiefst, erklärte sie. "In diesen dunklen Stunden stehen wir als Gemeinschaft zusammen und solidarisieren uns mit den Menschen in Solingen. Jetzt ist die Zeit, die Betroffenen zu unterstützen und gemeinsam gegen jede Form von Gewalt einzustehen."

