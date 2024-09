Stand: 19.09.2024 13:16 Uhr Plön: Marineoffiziersschule unter neuem Kommando

Die Marineunteroffiziersschule in Plönhat einen neuen Kommandeur. Wie die Marine mitteilt, übernimmt Kapitän zur See Edgar Behrends den Posten von Klaus Heermeier. Er geht nach 47 aktiven Dienstjahren in der Marine in den Ruhestand - davon war er dreieinhalb Jahre Kommandeur der Marineunteroffiziersschule. Behrends war zuletzt Stab-Chef der Einsatzflottille 1 in Kiel. Zu seiner neuen Aufgabe sagte Behrends NDR Schleswig-Holstein, ihm sei besonders wichtig, die Truppenführer als Menschenführer weiterzuentwickeln - so, dass sie in der Lage seien, unter Druck und unter Bedrohung ihren Auftrag zu erfüllen und dann auch die ihnen unterstellten Soldaten zu führen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön