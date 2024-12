Stand: 06.12.2024 16:04 Uhr Phosphor-Rückgewinnung: Neue Anlage in Kiel geplant

In Kiel soll eine Anlage zur Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm entstehen. Phosphor wird in der Landwirtschaft benötigt und muss inzwischen aus dem Ausland importiert werden. Das ist einer der Gründe, warum der Stoff ab 2029 aus Klärschlamm zurückgewonnen werden muss. Schleswig-Holstein fördert die neue Anlage mit knapp 18 Millionen Euro. Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) überreicht dazu am Freitag einen entsprechenden Förderbescheid an das Unternehmen MPK.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel