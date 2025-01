Stand: 24.01.2025 14:46 Uhr Phi-Stone eröffnet Produktioshalle in Flintbek

Der Wirkstoffhersteller PhiStone hat am Freitag eine Produktionshalle in Flintbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde eröffnet. Das Unternehmen möchte dort unter anderem Hautpflegeprodukte und ein Wundschutzgel herstellen, das nach eigenen Angaben Herpesviren außer Kraft setzen kann. Zuletzt sei die Nachfrage nach den Produkten gestiegen, weshalb die Produktionskapazitäten umfassend erhöht werden mussten. Man setze mit der neuen Halle einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft.

Von der Forschung in die Wirtschaft

Phi-Stone hat seinen Ursprung an der Kieler Christian-Albrechts-Universität. Für die neue Produktionshalle gab es im vergangenen September einen Förderbescheid über knapp 900.000 Euro vom Wirtschaftsministerium. Damit wurden acht neue Öfen gebaut, die den Wirkstoff herstellen, insgesamt drei Tonnen pro Jahr. Vorher waren es 50 Kilogramm.

Laut Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) ist das ein Positivbeispiel, wie aus Forschung ein erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen wird. Das sei in den letzten Jahren gerade in Schleswig-Holstein eher selten gelungen, gibt der Minister zu. Am neuen Standort in Flintbek sind dadurch nun 30 Arbeitsplätze entstanden.

