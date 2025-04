Stand: 04.04.2025 08:17 Uhr Rendsburger Kanalhafen bekommt Landstromanlagen

Der Rendsburger Kanalhafen bekommt eine Landstromanlage. Am Donnerstag haben Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide (CDU) und Rendsburg-Eckernfördes Landrat Ingo Sander (CDU) einen entsprechenden Förderbescheid vor Ort an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises übergeben. Die Landstromanlage soll laut Staatssektretär im August dieses Jahres in Betrieb gehen. Geplant sind zehn Anschlüsse für Frachtschiffe und zwei für Passagierschiffe. Insgesamt kostet das Projekt rund 1,7 Millionen Euro. Dabei übernehmen der Bund und das Land je 600.000 Euro und der Kreis Rendsburg-Eckernförde etwa 520.000 Euro.

Der Rendsburger Kanalhafen hat nach eigenen Angaben einen jährlichen Güterumschlag von etwas mehr als eine halbe Million Tonnen. Etwa 450 Schiffe laufen den Hafen im Nord-Ostsee-Kanal im Jahr an. Der Kieler Seehafen hat bereits seit 2023 Landstromanlagen am Osteekai und seit 2019 am Norwegenkai, welche die Kreuzfahrtschiffe nutzen. In diesem Jahr will der Seehafen weitere 55 Millionen Euro in Landstromanlagen stecken.

