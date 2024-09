Stand: 20.09.2024 16:08 Uhr Fördergeld für Kieler Pharmaunternehmen

Das Kieler Unternehmen Phi-Stone bekommt rund 900.000 Euro vom Land. Staatssekretärin Julia Carstens (CDU) hat heute einen entsprechenden Förderbescheid übergeben. Phi-Stone hatte ein spezielles Zinkoxid entwickelt, das sowohl in der Kosmetik als auch in der Medizin verwendet werden kann. Es kann nach Unternehmensangaben zum Beispiel helfen, Herpes-Viren inaktiv werden zu lassen. Das Fördergeld soll in die neue Produktionsstätte in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fließen, sagt Geschäftsführer Andreas Roth. An dem Standort sollen in dem Zuge auch neue Arbeitsplätze entstehen.

