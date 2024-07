Stand: 02.07.2024 09:25 Uhr Reinbek: Pferd muss nach Verkehrsunfall eingeschläfert werden

Bei einem Unfall zwischen einer Reiterin und einem Auto ist am Montagabend in Reinbek im Kreis Stormarn ein Pferd gestorben. Wie die Polizei mitteilt, ist der Schimmel gegen 17.15 Uhr mit einem Auto auf der Möllner Landstraße im Ortsteil Büchsenschinken zusammengestoßen. Die Frontscheibe des Pkw ist dabei komplett zerstört worden, so ein Sprecher der Leitstelle. Das Pferd musste noch an der Unfallstelle eingeschläfert werden, weil es sich bei der Kollision schwer am Lauf verletzt hatte. Die beiden unfallbeteiligten Personen kamen mit einem Schock ins Krankenhaus. Wie es zu der Kollision kommen konte, ist unklar. Die Polizei ermittelt.

