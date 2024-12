Papierfabrik Meldorf in Tornesch schließt Stand: 20.12.2024 11:22 Uhr Die Papierfabrik Meldorf in Tornesch muss zum Jahresende schließen. Grund dafür sind hohe Energiekosten und ein Preisverfall der Produkte. Alle 133 Mitarbeitenden verlieren dadurch ihren Arbeitsplatz.

Am Freitagmittag haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Papierfabrik Meldorf in Tornesch (Kreis Pinneberg) erfahren, dass die Fabrik zum Jahresende ihre Tore schließen wird. Bis Montagabend hätten sich potenzielle Investoren für die Übernahme bewerben können. Geeignete Angebote gab es keine, sagte der Insolvenzverwalter, der die Schließung der Fabrik auf NDR Anfrage bestätigte. Bereits Donnerstagabend seien die Papiermaschinen abgestellt worden, so ein Mitarbeiter gegenüber NDR Schleswig-Holstein.

Hohe Energiekosten und Preisverfall bei Papierprodukten

Grund für die Pleite der Papierfabrik sind laut dem Insolvenzverwalter hohe Energiekosten und ein Preisverfall bei den Papierprodukten. Wenn es so weitergegangen wäre, hätte die Fabrik demnach eine halbe Millionen Euro Verlust pro Monat gemacht. Vor zwei Tagen ist schon das Aus einer anderen Papierfabrik bekannt geworden: In Flensburg verlieren zum Jahresende mehr als 200 Mitarbeitende ihre Jobs. Dort stellt Fjord Paper den Betrieb ein.

