Stand: 07.01.2025 15:18 Uhr Papierfabrik Fjord Paper in Flensburg: Kündigungen kommen

Wie geht es für die 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der insolventen Papierfabrik Fjord Paper in Flensburg weiter? Diese Frage ist am Dienstag bei der Betriebsversammlung auf dem Gelände der Papiermühle geklärt worden. Ein kleines Team von 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll ab jetzt die noch vorhandene Ware sowie die Roh- und Betriebsstoffe verkaufen. In den nächsten Tagen folgt, laut Geschäftsführer Christian Holland-Moritz, die Freistellung für den Rest der Belegschaft. Weil die Insolvenzmasse ausreicht, bekommen die Beschäftigten aufgrund des Kündigungsschutzes für drei Monate ihren Lohn ausgezahlt. Ab dem 30. April gibt es dann die betriebsbedingten Kündigungen. Gründe für die Insolvenz sind laut des Insolvenzverwalters unter anderem die hohen Energiekosten und der gestiegene Preisdruck in der Papierbranche.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg