Stand: 26.07.2024 09:18 Uhr Triple-Ultra-Triathlon in Lensahn gestartet

Am Freitagmorgen um 7 Uhr startete der Triple-Ultra-Triathlon in Lensahn (Kreis Ostholstein). Den Athletinnen und Athleten stehen 540 Kilometer Radfahren, 126,6 Kilometer Laufen und 11,4 Kilometer Schwimmen bevor. Diese Distanzen müssen sie innerhalb von 58 Stunden bewältigen. Veranstalter und Extremsportler Wolfgang Kulow freut sich bereits auf den Wettkampf. Teilnehmende aus 13 verschiedenen Nationen treten an. Am Freitagmittag startet dann noch der Double-Ultra-Triathlon und um 20 Uhr beginnt der 24-Stunden-Lauf. Alle Siegerehrungen finden am Sonntag statt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein