Omas gegen rechts in Nordhastedt

Rund 300 Menschen haben am Sonnabend laut Polizei in Nordhastedt (Kreis Dithmarschen) gegen eine AfD-Veranstaltung demonstriert. In einer Gaststätte hatte die ehemalige AfD-Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein eine Rede gehalten. Das Bündnis "Omas gegen rechts" war mit 200 Teilnehmenden vertreten, so die Polizei.

"Die AfD Elite im Auge behalten"

Für Jutta Wilkens vom Bündnis "Omas gegen rechts" war das ein Erfolg. Ziel sei es gewesen, einmal mehr klar zu machen, dass es auch im ländlichen Raum keinen Platz geben dürfe für Hass, Hetze und Extremismus jeglicher Art. Die Veranstaltungen der AfD-Elite würden sie sehr kritisch im Auge behalten und würden dort auch nicht nachlassen, sagte Jutta Wilkens.

Antifa und AfD demonstrieren mit

Neben den "Omas gegen rechts" war auch die Antifa mit etwa 100 Teilnehmenden in Nordhastedt. Zudem hatte der AfD-Kreisverband eine Gegendemonstration angemeldet. Laut Polizei nahmen 50 bis 70 Personen daran teil.

