Stand: 04.09.2024 17:04 Uhr Ohne Führerschein: Wiederholungstäter in Harrislee erwischt

In Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) hat ein Bundespolizist einen Mann zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate ohne Fahrerlaubnis erwischt. Der 56-Jährige war mit dänischem Kennzeichen unterwegs. Er gab laut Polizei an, nur in Deutschland ohne Führerschein zu fahren, weil die entsprechenden Strafen in Dänemark höher seien. Dem Mann droht nun ein weiteres Strafverfahren. Dem Bundespolizisten war der weiße Fiat nach eigenen Angaben bekannt vorgekommen, weil er den Fahrer bereits im Mai ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt hatte. Bereits seit 2018 besitze der Mann keinen Führerschein mehr, teilt die Polizei mit.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg