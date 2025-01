Stand: 23.01.2025 17:12 Uhr Oeversee: 800.000 Euro Förderung für landwirtschaftliche Beratung

Im Budschimoor bei Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) hat Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) einen mit EU-Mitteln finanzierten Förderbescheid über rund 800.000 Euro an den Naturschutzverein Obere Treenelandschaft übergeben. Finanziert werden soll damit eine Beratungsaktion für Landwirte. In Zeiten der Klima- und der Artenkrise sei es so wichtig wie nie, verschiedene Interessengruppen gemeinsam an einen Tisch zu bekommen, heißt es in einer Mitteilung des Umweltministeriums.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg