Stand: 10.10.2024 11:07 Uhr

In Schleswig-Holstein studieren nur sehr wenige in Teilzeit. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. Demnach lag der Anteil der Studierenden im vergangenen Wintersemester lediglich bei 1,6 Prozent - gut 1.000 Männer und Frauen studierten in Teilzeit. Bundesweit liegt der Wert bei 7,6 Prozent.

Im Bundesvergleich liegt Schleswig-Holstein damit auf dem vorletzten Platz vor dem Saarland. An der Spitze der Bundesländer liegt Hamburg mit einem Anteil von 21,4 Prozent, denn dort gebe es viele Fernhochschulen, die viel von Berufstätigen besucht werden. Das Angebot an Teilzeit-Studienangeboten selbst ist in Schleswig-Holstein jedoch besser. Der Wert liegt mit 34,4 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 19,9 Prozent.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.10.2024 | 11:00 Uhr