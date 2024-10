Stand: 14.10.2024 13:24 Uhr Northvolt zahlt trotz Problemen fällige Steuern in Schweden

Seit Monaten kursieren Gerüchte über Northvolts wirtschaftliche Probleme: In der vergangenen Woche spekulierten schwedische Zeitungen darüber, ob der Batteriehersteller die Steuern in Schweden in Höhe von umgerechnet 25 Millionen Euro wird zahlen können. Nun berichtet Sveriges Television (SVT), dass die Steuern gezahlt wurden. Dennoch: Northvolt, das seit März eine Gigafactory mit 3.000 Arbeitsplätzen bei Heide (Kreis Dithmarschen) baut, steht nach NDR Recherchen immer noch vor großen Problemen. Northvolt selbst hat sich erneut zur Gigafactory bei Heide bekannt, überprüft aber immer noch die zeitliche Planung für den Standort.

