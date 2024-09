Northvolt bei Heide: Was bedeuten die Entlassungen in Schweden? Stand: 23.09.2024 19:30 Uhr Northvolt steckt in der Krise. Der Batteriezell-Hersteller hat für sein Heimatland Schweden 1.600 Entlassungen beschlossen. Die konkreten Auswirkungen auf die geplante Giga-Fabrik in Heide sind unklar.

Der Batteriezell-Hersteller Northvolt steckt in der Krise und hat die Entlassung von etwa 1.600 Mitarbeitern in Schweden beschlossen. Das entspricht knapp einem Viertel der gesamten Northvolt-Belegschaft in dem skandinavischen Land. Der Schritt war angekündigt worden, aber noch ohne genaue Zahlen. Ob die Stellenstreichungen auch Auswirkungen auf den geplanten Standort einer großen Fabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) hat, ist noch nicht klar.

Über Zeitplan-Anpassungen "noch nicht entschieden"

Ein Unternehmenssprecher sagte am Montag zwar, dass die Arbeiten in Heide "von den heutigen Entscheidungen nicht betroffen" seien und die Baumaßnahmen "in gewohnter Weise" weiterliefen. Aber er sagte auch: "Über eventuelle Anpassungen der Zeitpläne wurde noch nicht entschieden."

Das entspricht der Linie, die Northvolt-Deutschland-Chef Christofer Haux im Juli vertreten hatte, als bereits über die Ausbau-Pläne des Batteriezell-Herstellers diskutiert wurde. Die Fabrik soll 3.000 Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein schaffen.

Milliarden-Projekt bei Heide soll 2026 erste Produkte liefern

Northvolt will in Dithmarschen künftig bis zu eine Million Batteriezellen für Elektroautos pro Jahr bauen. Die ersten Produkte sollen nach bisherigem Planungsstand bereits 2026 ausgeliefert werden. Den Startschuss für den Bau des 4,5-Milliarden-Euro-Projekts hatten Ende März unter anderem Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gegeben.

Ex-Tesla-Manager Carlsson hatte Ausbaupläne eingedampft

Wegen wegbrechender Aufträge und Problemen beim Hochfahren der Produktion hatte der Konzern im Sommer angekündigt, seine internationalen Ausbaupläne einzudampfen. Northvolt, geführt vom ehemaligen Tesla-Manager Peter Carlsson, hat sich das Ziel gesetzt, die weltweit umweltfreundlichsten Batterien zu produzieren.

Entlassungen "notwendig" für langfristigen Northvolt-Erfolg

Carlsson verwies am Montag auf "Gegenwind" im Automobilmarkt und beim Industrieklima im Allgemeinen. Er bezeichnete die angekündigten Entlassungen als "schwierige und schmerzhafte" Entscheidung. Sie seien jedoch notwendig für den langfristigen Erfolg von Northvolt.

