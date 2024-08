Stand: 16.08.2024 15:28 Uhr Northvolt: Unterkunft für Bauarbeiter nur in Süderholm

Der Batterieproduzent Northvolt nimmt Tempo raus. Eigentlich sollten noch in diesem Jahr vorübergehende Wohneinheiten für je 900 Monteure in Wesselburen und in Süderholm (Kreis Dithmarschen) geschaffen werden. Auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein teilte eine Sprecherin nun mit, der Fokus liege auf die Inbetriebnahme der Wohnanlage in Süderholm. Die offizielle Begründung: Northvolt setze beim Bau der Fabrik stärker auf Fertigbauteile. Das beschleunige den Bau, weil weniger Tätigkeiten vor Ort erfolgen würden. Daher werde es einen geringeren Bedarf an Bauarbeitern geben, sagte die Sprecherin weiter.

Wesselburen bleibt gelassen und wartet ab

Wesselburens Bürgermeister Holger Ehlers (CDU) ist nach eigenen Angaben darüber bereits in Kenntnis gesetzt worden. Auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein sagte Ehlers, er sehe das gelassen. Die Stadt habe ihre Aufgaben erledigt und nun werde man einfach abwarten, was im kommenden Jahr passiere.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Northvolt Kreis Dithmarschen