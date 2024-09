Stand: 02.09.2024 10:02 Uhr Norla in Rendsburg: Veranstalter zieht positive Bilanz

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Sonntag die Landwirtschaftsmesse Norla nach vier Tagen zu Ende gegangen. Der Veranstalter zieht mit mehr als 70.000 Besucherinnen und Besuchern bei gutem Wetter eine positive Bilanz. Auch die Freiflächen und Hallen waren mit mehr als 550 Ausstellern ausgebucht, so die Veranstalter der Messe.

