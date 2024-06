Stand: 24.06.2024 16:02 Uhr Nordkirche weiht neuen Campus Ratzeburg ein

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) weiht die Nordkirche am Dienstag einen neuen Campus ein. Anfang 2020 hat das mehr als 13 Millionen Euro teure Bauvorhaben auf der Domhalbinsel begonnen, schreibt die Landeskirche in einer Mitteilung. Neben dem Prediger- und Studienseminar bietet das historische Gebäude-Ensemble auch Raum für den Pastorenkolleg der Nordkirche. Außerdem wird es ein Gästehaus und ein Café geben. Mit ihrer langen Geschichte und ihrer besonderen Atmosphäre sei die Domhalbinsel für Ausbildung von Vikarinnen und Vikare, und Fortbildung von Pastorinnen und Pastoren besonders geeignet, sagte Landesbischöfin Kühnbaum-Schmidt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.06.2024 | 16:30 Uhr