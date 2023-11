Nordkirche: Leere Stühle erinnern an entführte Hamas-Geiseln Stand: 08.11.2023 15:23 Uhr Mit 200 leeren Stühlen hat die Nordkirche auf die von der Terrororganisation Hamas entführten israelischen Geiseln aufmerksam gemacht.

Neben der Hamburger Hauptkirche St. Petri erinnerte die norddeutsche Evangelisch-Lutherische Kirche am Mittwoch gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde der Hansestadt an das Schicksal der Menschen. Unter dem Titel "Bring them Home" - deutsch: "Bringt sie nach Hause" - soll bei der Aktion gegen Judenfeindschaft jeder Stuhl das Fehlen der Entführten symbolisieren.

Zeichen gegen Antisemitismus

"Angesichts des beängstigenden Antisemitismus in Deutschland soll die Aktion am Vorabend des 9. November ein deutliches Zeichen gegen Judenfeindschaft setzen", wurde Pastorin Hanna Lehming in einer Mitteilung zitiert. Sie ist innerhalb der Nordkirche für den christlich-jüdischen Dialog verantwortlich. Landesrabbiner Shlomo Bistritzky sprach ein Gebet.

Angriff der Hamas am 7. Oktober

Am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas und anderer Gruppen bei Massakern und Angriffen im israelischen Grenzgebiet mehr als 1.400 Menschen getötet und viele Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Die israelischen Streitkräfte flogen daraufhin Luftangriffe und rückten mit Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein. Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist nach Angaben des Hamas-kontrollierten Gesundheitsministeriums auf mehr als 10.500 gestiegen. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Weitere Informationen Angeordneter Terror in der Reichspogromnacht Auf Geheiß der Nationalsozialisten brennen 9. November 1938 auch in Norddeutschland etliche Synagogen und jüdische Geschäfte. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal 18.00 | 08.11.2023 | 18:00 Uhr