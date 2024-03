Stand: 23.03.2024 11:31 Uhr Noch viele frei Unterkünfte über Ostern

Die Buchungslage über die Osterfeieratge ist in diesem Jahr in manchen Tourismus-Regionen nicht ganz so gut wie 2023. Das berichtet die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein. Grunsätzlich freuen sich die Tourismus-Fachleute an Nord- und Ostsee sowie im Binnenland demnach über eine gute Buchungslage über Ostern, so die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein. Allerdings gibt es aktuell in allen Regionen noch freie Kapazitäten.

Sylt und SPO gut gebucht, auf Föhr oder Amrum ist noch Platz

Auf Föhr beispielsweise laufen die Osterbuchungen bislang schleppender als im Vorjahr - nur gut jede zweite Unterkunft ist ausgebucht. Die Gäste kämen spontaner und die Vermieterinnen und Vermieter berichten, dass die Urlauberinnen und Urlauber die höheren Preise kritisieren, teilte die Tourismus-Agentur mit. Ähnlich ist die Lage auf Amrum oder in der Region zwischen der dänischen Grenze bis zur Husumer Bucht (Kreis Nordfriesland).

Auf Sylt, in St. Peter-Ording, der Holsteinischen Schweiz oder auch im Herzogtum Lauenburgdagegen sind die Unterkünfte mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser gebucht als im Vorjahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.03.2024 | 10:00 Uhr