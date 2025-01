Stand: 09.01.2025 18:45 Uhr Neujahrsempfang für Obdachlose in Neumünster

Am Donnerstagabend fand in Neumünster der Neujahrsempfang für Obdachlose statt. Etwa 90 Obdachlose folgten der Einladung. Sie konnten sich erst die Haare schneiden lassen, danach folgte ein Dreigänge-Menü. Begleitet wurde der Abend von Musik und NDR Plattschnacker Matthias Stührwoldt. Organisiert wird der Neujahresempfang seit 2017 von Harry Gutschmidt. Damals ging er noch mit knapp 20 Personen in ein China-Restaurant - für knapp 250 Euro. Der diesjährige Abend kostete einen fünfstelligen Betrag, getragen von Spendern. Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) sprach das Grußwort und wirkte bei der Essensausgabe mit. Sie dankte auch Gutschmidt: "Es ist in allererster Linie Ihr Verdienst, lieber Herr Gutschmidt, dass dieser Jahresauftakt so etwas ganz Besonderes ist ­ für die Gäste ebenso wie für das ganze Land."

