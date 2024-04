Neues Seenotrettungsboot in Laboe getauft Stand: 06.04.2024 14:06 Uhr Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hat heute das erste von zwei neuen Seenotrettungsbooten für Schleswig-Holstein getauft. Sie sollen besonders schnell und wendig sein.

Es ist 8,9 Meter lang, drei Meter breit, besteht aus Kunststoff und kann etwa 70 Kilometer pro Stunde schnell werden: Das neue Seenotrettungsbot "Jürgen Horst", das heute in Laboe (Kreis Plön) getauft wurde. Es wird an der Station Kiel-Schilksee eingesetzt und ist das erste von zwei neuen Booten dieses Typs, die an diesem Wochenende offziell getauft werden. Das Zweite ist auf Fehmarn stationiert.

400 PS: Boot zeichnet sich durch Geschwindigkeit aus

Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sollen die neuen Boote vor allem in weitläufigen Regionen mit vielen Flachwasserzonen eingesetzt werden. "Das Besondere ist, dass ist hier ein anderer Bootstyp, ein Vollkunststoffboot, das sich durch seine enorme Geschwindigkeit auszeichnet", erklärt Antke Reemts von der DGzRS. Jedes Boot ist mit je zwei 200-PS-Außenbordmotoren ausgestattet und erreicht eine Geschwindigkeit von 38 Knoten. Das sei wichtig bei Einsätzen, bei denen es auf jede Minute ankommt, so Reemts. Gleichzeitig sind die Boote ähnlich wendig wie sogenannte Festrumpfschlauchboote, dabei aber deutlich robuster, wartungsärmer und geräumiger. Entwickelt wurde der Bootstyp von der finnischen Werft Arctic Airboats zusammen mit der DGzRS selbst.

Benannt nach zwei Brüdern aus Dortmund

Das heute auf den Namen "Jürgen Horst" getaufte Boot steht bereits seit Anfang Oktober in Kiel-Schilksee und fuhr laut DGzRS schon mehrere Einsätze. Benannt wurde es nun nach zwei verstorbenen Brüdern aus Dortmund, aus deren Nachlass der Bau des Seenotrettungsbootes finanziert wurde. "Dafür sind wir außerordentlich dankbar, denn dies versetzt uns in die Lage, die Freiwilligen unserer Station Schilksee mit einem modernen Neubau auszurüsten", sagte Ingo Kramer, ehrenamtlicher Vorsitzer der DGzRS. Die beiden Ehefrauen der Namensgeber konnten altersbedingt nicht selbst an der Taufe teilnehmen, deshalb übernahm Nicole Wassersleben von der DGzRS. Am Sonntag wird auch das zweite Boot dieser neuen Klasse auf Fehmarn getauft.

