Stand: 17.12.2024 09:39 Uhr Neues Lotsenversetzschiff in Brunsbüttel getauft

Die Lotsen in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) haben ein neues Schiff bekommen - die Kehdingen. Sie bringt die Lotsen zu den großen Frachtschiffen im Mündungsbereich der Elbe und zum Eingangsbereich des Nord-Ostsee-Kanals. Auf der Elbe gehen sie an Bord der größten Schiffe der Welt, um diese sicher an ihr Ziel bringen. Das Vorgängerschiff stammt aus den 1960er Jahren und musste ersetzt werden. Die Kehdingen kostet nach Angaben des Bundes rund sieben Millionen Euro und wurde in Schweden gebaut. Das Schiff wird mit einem synthetischen Kraftstoff angetrieben.

Die Kehdingen ist ein Schwesternschiff der Dithmarschen und der Steinburg, die seit 2018 im Einsatz sind. Der Name Kehdingen bezieht sich auf die Region im Kreis Stade. Die drei baugleichen Schiffe werden nach Behördenangaben von insgesamt 440 Lotsen in der Elbe im Bereich vor dem Nord-Ostsee-Kanal genutzt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Nord-Ostsee-Kanal