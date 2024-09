Stand: 24.09.2024 16:26 Uhr Neues Lager für radioaktive Abfälle in Brunsbüttel

Am stillgelegten Atomkraftwerk Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist ein neues Lager für radioaktive Abfälle in Betrieb gegangen. Der Betreiber des Atomkraftwerkes, das Unternehmen Vattenfall, übergab das neu errichtete Lager nach eigenen Angaben an die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung (BZG). In dem Komplex sollen sämtliche schwach- und mittelradioaktive Abfälle aus dem Betrieb und dem Abbau des AKW Brunsbüttel gelagert werden. Außerdem ist dort Platz für die Betriebsabfälle des AKW Krümmel. Der Rückbau des AKW Brunsbüttel läuft seit fünf Jahren. 2007 war es nach mehreren Pannen abgeschaltet worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Atomkraft Kreis Dithmarschen