Luftrettung und Feuerwehr üben in Schalkholz

In Schalkholz (Kreis Dithmarschen) kann es am Mittwochabend Fluglärm geben. Grund dafür ist eine Übung der DRF Luftrettung gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Schalkholz auf dem Sportplatz. Hubschrauber-Piloten in Ausbildung sollen üben, wie sie mit nur wenig Licht bei Nacht landen können. Die Auszubildenden sollen zu einem simulierten Unfall in Schallkholz gerufen werden, sagt Pilot- und Fluglehrer Dirk Kugel.

"Dann müssen sie ihre ganzen Checks abarbeiten, ihre Beleuchtungssteuerung einrichten und dementsprechend alles vorbereiten, dass eine sichere Landung durchführbar sein kann. Ganz im Anschluss kommt dann die Hocherkundung über dem Platz und final die Landung", erklärt er. "Das Ganze werden wir dann drei, vier, fünf Mal ausprobieren, in verschiedenen Szenarios, hell, dunkel, unsere Beleuchtung an, unsere Beleuchtung aus, sodass die Kollegen handlungssicherheit für Einsätze bekommen."

