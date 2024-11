Stand: 16.11.2024 14:29 Uhr Neue Wälder für Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein ist das waldärmste Bundesland. Die Stiftung Klimawald will das ändern und pflanzt seit knapp 14 Jahren "Klimawälder" in Schleswig-Holstein. Zwölf neue Wälder gibt es bereits und in der Gemeinde Bark (Kreis Segeberg) entsteht an diesem Wochenende der nächste. Laut Stiftung Klimawald soll es ein Mischwald - bestehend aus Rotbuchen, Hainbuchen und Eichen - werden. Auf 16,5 Hektar Fläche entsteht der neue Wald. Damit ist Bark dann die Gemeinde mit der größten Klimawaldfläche in Norddeutschland. Auch in Bönebüttel (Kreis Segeberg) soll im kommenden Jahr voraussichtlich zwei Hektar Klimawald gepflanzt werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.11.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltschutz Kreis Segeberg