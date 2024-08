Stand: 09.08.2024 08:28 Uhr Neue Mittelbrücke auf Föhr ist fertig

Die neue Seebrücke in Wyk auf Föhr (Kreis Nordriesland) ist fertig. Die ersten 55 Meter befinden sich im Strandbereich und die weiteren 75 Meter im Tidebereich der Nordsee. Sie ist damit etwas länger als ihre Vorgängerin. Die alte Mittelbrücke war marode. Die Kosten des Neubaus liegen knapp über zehn Millionen Euro. Neun Millionen Euro zahlt das Land, so Hans-Ulrich Hess (CDU), Bürgermeister von Wyk. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wird die sogenannte Mittelbrücke nun am kommenden Freitag (16.8.) feierlich eröffnet.

Auch Veranstaltungen sind auf der neuen Brücke möglich

Für Wyks Bürgermeister Hess wird die Eröffnung ein besonderer Moment: Die neue Mittelbrücke sei ein Leuchtturmprojekt für die Westküste und für die Insel Föhr. Es erfülle ihn mit Stolz, dass sie endlich fertig ist. Es gab witterungsbedingt die eine oder andere Bauverzögerung, trotzdem sei es gelungen, sie noch mitten in der Saison fertig zu bauen. Am Brückenkopf befindet sich zudem eine große Plattform mit Sitzstufen. So sind dort auch Veranstaltungen möglich.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland