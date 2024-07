Stand: 22.07.2024 09:48 Uhr Neue Gewerbegebiete in Heide entstehen

Zwei neue Gewerbegebiete entstehen demnächst in Heide (Kreis Dithmarschen), teilte die Stadt mit. Im Rahmen des aktualisierten Stadt-Umland-Konzeptes soll neben neuem Wohnraum auch Platz für neue Gewerbeansiedlungen geschaffen werden. An der B203 auf Höhe des Baumarktes soll ein rund 15 Hektar großes Gelände entstehen. Vier weitere Hektar sind an der Ecke Fritz-Thiedemann-Ring / Dorfstraße geplant. Investor der Fläche ist "May & Co." aus Itzehoe (Kreis Steinburg). Vor dem Baubeginn muss allerdings ein Bauleitplanverfahren in die Wege geleitet werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen